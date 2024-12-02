حزب الله: نفذنا ردا دفاعيا واستهدفنا موقعا لجيش الاحتلال

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.
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