حزب الله: نفذنا ردا دفاعيا واستهدفنا موقعا لجيش الاحتلال

07:11 م

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني "نفذنا ردا دفاعيا واستهدفنا موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة". اضافة اعلان





من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.