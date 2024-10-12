حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه هاجم عصر أمس الجمعة بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب حيفا، وأصاب الأهداف "بدقة".

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