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حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة

حزب الله يطلق مسيرة
حزب الله يطلق مسيرة
السبت، 12-10-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه هاجم عصر أمس الجمعة بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب حيفا، وأصاب الأهداف "بدقة".

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وفي سياق آخر استهدفت غارة إسرائيلية بلدة برجا في الشوف بجبل لبنان.
 

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