حزب الله: هاجمنا للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا

الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه هاجم للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا بسرب من المسيرات الانقضاضية.



كما أعلن أنه قصف بالصواريخ مربض مدفعية البغدادي جنوب غرب مستوطنة كريات شمونة.





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