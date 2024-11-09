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حزب الله: هاجمنا للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا

حزب الله
حزب الله
السبت، 09-11-2024 11:10 م

الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه هاجم للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

كما أعلن أنه قصف بالصواريخ مربض مدفعية البغدادي جنوب غرب مستوطنة كريات شمونة.

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