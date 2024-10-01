حزب الله و"يونيفيل" يقولان إنه ما من توغل بري إسرائيلي الآن في لبنان

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الوكيل الإخباري- نفى “حزب الله” صحة ادعاء الجيش الإسرائيلي بغزو أراضي لبنان، والدخول في اشتباكات مباشرة مع عناصر الحزب، بحسب تصريح لمسؤول العلاقات الإعلامية في “حزب الله” محمد عفيف. اضافة اعلان





وأكد الناطق باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، اليوم، الثلاثاء، أنه لم يُرصد، في الوقت الراهن، أي توغل اسرائيلي عبر الحدود مع لبنان، على ضوء إعلان اسرائيل دخولها الجنوب في إطار عملية “برية محدودة” وخوضها “قتالاً عنيفاً”.



وقال تيننتي لوكالة فرانس برس: “ليس هناك توغل بري الآن”، بعيد تحذير القوة الدولية، في بيان، من أن “أي عبور إلى لبنان يعد انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه”، داعية الأطراف كلها إلى “التراجع عن مثل هذه الأفعال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وسفك الدماء”.



وكالات