حزب الله يتحدث عن الانتقام من إسرائيل

فيما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن رد فعل إسرائيل على أي هجوم من حزب الله وإيران يتوقف على الأضرار وليس على نطاق الهجوم.
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