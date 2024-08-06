حزب الله يتحدث عن الانتقام من إسرائيل

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مصدر قريب من حزب الله أن الضربة الانتقامية أمر لا مفر منه والدبلوماسية لم تعد خيارا قابلا للتطبيق.



فيما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن رد فعل إسرائيل على أي هجوم من حزب الله وإيران يتوقف على الأضرار وليس على نطاق الهجوم.

