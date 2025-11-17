الإثنين 2025-11-17 08:41 م
 

حزب الله يتحدث عن الخطر الذي يحيط بلبنان

ب
أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم على أن الوصاية الأمريكية الكبيرة على لبنان خطر كبير جدا.

وأضاف الأمين العام لحزب الله، خلال كلمة في ذكرى مقتل القائد الإعلامي محمد عفيف اليوم الاثنين، أن "هذه الوصاية لا تعمل من أجل استقرار لبنان وليست وسيطا بل راعية للعدوان".

وصرح الشيخ قاسم بأنه عندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق معكم، لكن إسرائيل متغولة وأمريكا تدعمها.


وأفاد أمين عام حزب الله بأن العدوان الصهيوني هو المشكلة وليس المقاومة.

 

وتابع قائلا: "فليخرج الإسرائيلي من أرضنا وليوقف العدوان وليفرج عن الأسرى"، مؤكدا أنهم يستطيعون التفاهم مع بعضهم البعض في الداخل".


وذكر أن ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بل عدوان ابتدائي يهدف إلى السيطرة على لبنان.


ودعا الشيخ قاسم إلى ضرورة تحصين الساحة من خلال مراقبة ما يبث على المستوى الإعلامي.


وأردف بالقول: "لا تستهينوا بالنتيجة التي حققها الإعلام المقاوم والإعلام المؤيد للمقاومة، وإلا لما استهدف".


وذكر أن "العدو اغتال الإعلاميين لأنهم تركوا أثرا حقيقيا في إبراز حقيقة المعركة وقدموا الوقائع والحقائق".

 

