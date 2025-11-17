حزب الله يتحدث عن الخطر الذي يحيط بلبنان

وأضاف الأمين العام لحزب الله، خلال كلمة في ذكرى مقتل القائد الإعلامي محمد عفيف اليوم الاثنين، أن "هذه الوصاية لا تعمل من أجل استقرار لبنان وليست وسيطا بل راعية للعدوان".
وصرح الشيخ قاسم بأنه عندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق معكم، لكن إسرائيل متغولة وأمريكا تدعمها.
وأفاد أمين عام حزب الله بأن العدوان الصهيوني هو المشكلة وليس المقاومة.
وذكر أن ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بل عدوان ابتدائي يهدف إلى السيطرة على لبنان.
ودعا الشيخ قاسم إلى ضرورة تحصين الساحة من خلال مراقبة ما يبث على المستوى الإعلامي.
وأردف بالقول: "لا تستهينوا بالنتيجة التي حققها الإعلام المقاوم والإعلام المؤيد للمقاومة، وإلا لما استهدف".
وذكر أن "العدو اغتال الإعلاميين لأنهم تركوا أثرا حقيقيا في إبراز حقيقة المعركة وقدموا الوقائع والحقائق".
