حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

وجاء في البيان "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".
سكاي نيوز
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