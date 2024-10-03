 
الخميس 2024-10-03 03:32 م
 

حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

عناصر من حزب الله
عناصر من حزب الله
الخميس، 03-10-2024 12:31 م
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني في بيان إنه تصدى، اليوم الخميس، لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية.اضافة اعلان


وجاء في البيان "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

سكاي نيوز
 
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