"حزب الله" يتصدى لمقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

الوكيل الإخباري- أعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء أنه تصدى لطائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرها على التراجع.



وقال حزب الله في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء للطائرات الحربية الصهيونية المعادية التي اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على الانكفاء والتراجع خلف الحدود داخل فلسطين المحتلة."



يأتي ذلك بينما أعلن حزب الله اليوم اغتيال أحد كوادره، "حسن حسين ملك (بدر)، مواليد عام 1995 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، بحسب ما جاء في البيان.

