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حزب الله يتوعد إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت عدوانها على لبنان

الإسعاف الإسرائيلي في موقع الحادثة
الإسعاف الإسرائيلي في موقع الحادثة
الإثنين، 14-10-2024 07:16 ص

الوكيل الإخباري- توعد حزب الله إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا ما واصلت الاعتداء على لبنان، وذلك بعد هجومه "المركب والنوعي" أمس الأحد على معسكر تابع للواء غولاني موقعا 4 قتلى وعشرات المصابين من الجنود.

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ففي هجوم هو الأكثر إيقاعا للخسائر وسط الجنود الإسرائيليين منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، شن حزب الله هجوما بسرب مسيرات انقضاضية على معسكر تابع للواء غولاني في بلدة بنيامينا جنوبي حيفا.


ومن جانبه أكد الجيش الإسرائيلي سقوط 4 جنود وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة، وأشار إلى أن الحادث قيد التحقيق.


وهذا الهجوم الذي وصفه حزب الله بأنه نوعي ومركب يبدو أنه فاجأ منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي لم تنتبه للمسيرات، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار لم تدو قبل سقوط المسيرة على المعسكر.


وفي الأثناء فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا لمعرفة أسباب فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض المسيرات، وعدم دوي صفارات الإنذار.

 
gnews

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