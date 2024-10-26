حزب الله يدعو سكان 25 مستوطنة لإخلائها

09:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707778 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا حزب الله سكان 25 مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها "لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو". اضافة اعلان





وأشار الحزب أن تلك المستوطنات أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية.