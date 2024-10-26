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حزب الله يدعو سكان 25 مستوطنة لإخلائها

حزب الله
حزب الله
السبت، 26-10-2024 09:24 م
الوكيل الإخباري-   دعا حزب الله سكان 25  مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها "لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو".اضافة اعلان


وأشار الحزب أن تلك المستوطنات أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية.
 
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