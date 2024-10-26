حزب الله يدعو سكان 25 مستوطنة لإخلائها

وأشار الحزب أن تلك المستوطنات أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية.
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