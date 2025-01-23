حزب الله يدعو لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان

وأضاف ان التسريبات عن تأجيل انسحاب العدو تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق.
وبين "لن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وأي محاولة للتفلت منه وندعو للالتزام الصارم الذي لا يقبل أي تنازلات".
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