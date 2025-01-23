حزب الله يدعو لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان

الوكيل الإخباري- قال حزب الله ان مهلة الـ60 يوما لانسحاب العدو الإسرائيلي من لبنان بشكل نهائي شارفت على الانتهاء ويجب تنفيذه كاملا وفقا للاتفاق.

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وأضاف ان التسريبات عن تأجيل انسحاب العدو تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق.