 
الخميس 2025-01-23 08:36 م
 

حزب الله يدعو لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان

حزب الله
حزب الله
الخميس، 23-01-2025 07:10 م

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله ان مهلة الـ60 يوما لانسحاب العدو الإسرائيلي من لبنان بشكل نهائي شارفت على الانتهاء ويجب تنفيذه كاملا وفقا للاتفاق.

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وأضاف ان التسريبات عن تأجيل انسحاب العدو تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق.


وبين "لن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وأي محاولة للتفلت منه وندعو للالتزام الصارم الذي لا يقبل أي تنازلات".

 
gnews

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