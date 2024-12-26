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حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن

حزب الله
حزب الله
الخميس، 26-12-2024 09:07 م

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن بمشاركة أميركية بريطانية".

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وأضاف "العدوان على اليمن جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات العسكرية اليمنية".


وبين "العدوان على اليمن انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وإمعان في توحش العدو على شعوب منطقتنا".

 
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