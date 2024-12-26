حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني "ندين بشدة العدوان الإسرائيلي الواسع على اليمن بمشاركة أميركية بريطانية".

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وأضاف "العدوان على اليمن جاء نتيجة فشل العدو في مواجهة الضربات العسكرية اليمنية".