حزب الله يستهدف برشقة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين بمزارع شبعا

من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق بالجليل الغربي، وإن الجيش اعترض بعضها.
في المقابل، قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارات على مرتفعات الريحان والعيشية وبلدة الطيبة في جنوب لبنان.
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