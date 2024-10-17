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حزب الله يستهدف برشقة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين بمزارع شبعا

عناصر من حزب الله
عناصر من حزب الله
الخميس، 17-10-2024 11:06 ص

الوكيل الإخباري- ذكر حزب الله أنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين في مزرعة برختا بمزارع شبعا المحتلة.

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من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق بالجليل الغربي، وإن الجيش اعترض بعضها.


في المقابل، قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارات على مرتفعات الريحان والعيشية وبلدة الطيبة في جنوب لبنان.

 
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