حزب الله يستهدف برشقة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين بمزارع شبعا

الوكيل الإخباري- ذكر حزب الله أنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين في مزرعة برختا بمزارع شبعا المحتلة.

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من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق أكثر من 30 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق بالجليل الغربي، وإن الجيش اعترض بعضها.