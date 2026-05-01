حزب الله يستهدف تجمّعا لجيش الاحتلال

02:56 م

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود "العدو الإسرائيلي" بمسيّرة في بلدة البياضة، جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه حقق إصابة.





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن حزب الله أطلق صاروخا ومسيّرة مفخخة سقطا قرب منطقة تعمل فيها القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان دون إصابات، إلا أن القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بإصابة جنديين بجروح في انفجار مسيّرة بجنوب لبنان.



وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للإجراءات المتبعة.





