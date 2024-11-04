حزب الله يستهدف فجرا قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية للمراقبة الجوية

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله في بيانات أصدرها في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، أنه استهدف فجرا قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي وعددا من المستوطنات شمال إسرائيل.



وقال حزب الله في بياناته الوم، إنه استهدف فجر اليوم مستوطنات "اييليت هشاحر" و"شاعل" و"حتسور" و"دلتون" بصليات صاروخية.



كما أعلن في بيان آخر، أنه استهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية.



يأتي ذلك، في وقت أفادت مصادر لبنانية، فجر الاثنين، بانسحاب كامل القوات الإسرائيلية من الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة الخيام جنوب لبنان، بعد اشتباكات عنيفة دارت على مدار الأيام الماضية بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي.

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