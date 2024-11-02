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حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية برشقة "نوعية" ويوم دامٍ في بعلبك

مبنى أصيب بصاروخ في بلدة الطيرة (مواقع التواصل)
مبنى أصيب بصاروخ في بلدة الطيرة (مواقع التواصل)
السبت، 02-11-2024 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف اليوم السبت قاعدة عسكرية قرب تل أبيب، بعد ساعات من إصابة 19 شخصا في قصف صاروخي على بلدة الطيرة وسط إسرائيل، في حين أوقعت الغارات الإسرائيلية عشرات القتلى في بعلبك شرقي لبنان.اضافة اعلان


وقال الحزب في بيان إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية نوعية.

وفجر اليوم، أصيب 19 شخصا في قصف صاروخي على بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وعلى صعيد آخر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارات جديدة على بلدات بجنوب لبنان وشرقه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس الجمعة على بلدات في البقاع شرقي البلاد، والتي بلغت 52 قتيلا و72 مصابا.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق أوامر جديدة بإخلاء أحياء سكنية في جنوب لبنان وشرقه تمهيدا لقصفها.

الجزيرة
 
gnews

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مبنى أصيب بصاروخ في بلدة الطيرة (مواقع التواصل)

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