حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية برشقة "نوعية" ويوم دامٍ في بعلبك

وقال الحزب في بيان إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية نوعية.
وفجر اليوم، أصيب 19 شخصا في قصف صاروخي على بلدة الطيرة وسط إسرائيل.
وعلى صعيد آخر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارات جديدة على بلدات بجنوب لبنان وشرقه.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس الجمعة على بلدات في البقاع شرقي البلاد، والتي بلغت 52 قتيلا و72 مصابا.
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق أوامر جديدة بإخلاء أحياء سكنية في جنوب لبنان وشرقه تمهيدا لقصفها.
الجزيرة
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