حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أن مقاوميه استهدفوا بالصواريخ وقذائف المدفعية تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالجليل الأعلى.

وأكد الحزب أنه استهدف بصواريخ نوعية أمس الأحد تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين بجنوب لبنان.



من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة إثر إطلاق صواريخ من لبنان.