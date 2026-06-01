الإثنين 2026-06-01 06:31 م

حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 05:44 م

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أن مقاوميه استهدفوا بالصواريخ وقذائف المدفعية تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالجليل الأعلى.

اضافة اعلان


وأكد الحزب أنه استهدف بصواريخ نوعية أمس الأحد تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين بجنوب لبنان.


من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة إثر إطلاق صواريخ من لبنان.


وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد اعتراضات صاروخية في سماء كريات شمونة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم للطبيب فادي الخصاونة

أخبار محلية حملة للتبرع بالدم في العقبة

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

أسواق ومال تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

F

أخبار محلية النشامى يغادرون إلى سان دييغو استعدادا لنهائيات كأس العالم

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية بعثة الإفتاء تصدر نحو 5 آلاف فتوى واجابة خلال موسم الحج

ا

عربي ودولي مصدر إيراني: قواعد التعامل تغيرت وسنرد بالمثل على أي إجراء ضدنا

ب

عربي ودولي حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ

ب

عربي ودولي موسكو: واشنطن وتل أبيب تسعيان لجر الدول العربية إلى مواجهة عسكرية مع إيران

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء الفوري

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت



 
 






الأكثر مشاهدة

 