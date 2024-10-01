 
الثلاثاء 2024-10-01 04:59 م
 
 

حزب الله يستهدف مقر الموساد بتل أبيب

حزب الله
حزب الله
الثلاثاء، 01-10-2024 04:43 م

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إنه أطلق صواريخ فادي 4 على قاعدة غليلوت ومقر الموساد بضواحي تل أبيب.

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وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب للجزيرة إن استهداف قاعدة غليلوت ومقر الموساد بضواحي تل أبيب ليس سوى البداية.

 
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