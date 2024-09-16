 
الإثنين 2024-09-16 11:11 ص
 
 

حزب الله يشيد بإطلاق الصاروخ اليمني

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 16-09-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   أشاد حزب الله اللبناني بالهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة.

اضافة اعلان


وأضاف ان الهجوم الصاروخي الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية كشف وهن الكيان الصهيوني وضعفه على كافة المستويات.

 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون

فلسطين مستوطنون متطرفون يستولون على شقة في بلدة الطور بالقدس المحتلة

تعبيرية

منوعات لإبطاء الشيخوخة.. عليكم بالسفر والسياحة

تعبيرية

منوعات سوري يقتل زوجته بسكين.. وابنه يطعنه انتقاماً في تركيا

خضار وفواكه

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

اقتحامات المستوطنين للأقصى

فلسطين المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات متطرفة تستهدف الأقصى

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الاردن الاثنين

أرشيفية

أخبار محلية من سلحوب إلى البقعة.. بدء صيانة طريق إربد - عمان

تعبيرية

منوعات تنذر بنشوب حريق .. 5 أطعمة من الخطر وضعها في المقلاة الهوائية



 


الأكثر مشاهدة