حزب الله يشيد بإطلاق الصاروخ اليمني

وأضاف ان الهجوم الصاروخي الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية كشف وهن الكيان الصهيوني وضعفه على كافة المستويات.
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