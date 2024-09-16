حزب الله يشيد بإطلاق الصاروخ اليمني

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الوكيل الإخباري- أشاد حزب الله اللبناني بالهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة.

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