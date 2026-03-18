حزب الله يطلق صواريخ أرض - أرض باتجاه وسط إسرائيل

الأربعاء، 18-03-2026 10:58 م

الوكيل الإخباري - أفادت القناة 15 العبرية بإطلاق صواريخ أرض-أرض من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شارون في وسط إسرائيل.

ووفقا للقناة العبرية فإن القصف من لبنان كان بحوالي 5 صواريخ أرض-أرض نحو منطقة شارون في الوسط، وحوالي 20 صاروخا إلى وسط الجليل والحدود الشمالية.

اضافة اعلان


وقالت القناة 15 إن عملية الإطلاق من لبنان مرت عبر العديد من أنظمة الدفاع الجوي وصولا إلى مستوطنات غلاف غزة على بعد حوالي 250 كيلومترا.

 
 


gnews

