حزب الله يطلق صواريخ أرض - أرض باتجاه وسط إسرائيل

الوكيل الإخباري - أفادت القناة 15 العبرية بإطلاق صواريخ أرض-أرض من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة شارون في وسط إسرائيل.



ووفقا للقناة العبرية فإن القصف من لبنان كان بحوالي 5 صواريخ أرض-أرض نحو منطقة شارون في الوسط، وحوالي 20 صاروخا إلى وسط الجليل والحدود الشمالية.

