"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

وأوضح في بيان: "دفاعا عن لبنان وشعبه، أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية أمس الخميس 19-03-2026 محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة".
وأضاف في بيان آخر: "دفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية أمس الخميس 19-03-2026 تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس الحدودية بسرب من المحلقات الانقضاضية".
وأكد "حزب الله" أنه اشتبك مع قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد رصدها وهي تحاول التسلل باتجاه منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين.
ولا تزال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تشهد تصعيدا عسكريا، مع تكثيف "حزب الله" للعمليات العسكرية واستهداف مواقع إسرائيلية عديدة.
روسيا اليوم
أخبار متعلقة
-
روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان
-
قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ
-
بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز
-
الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة
-
ترامب: بوتين لا يخشى أوروبا وأثق به أكثر من أي حليف أوروبي لواشنطن
-
الشرق الأوسط على موعد مع آلاف الجنود الأمريكيين وتصعيد جديد
-
الصحة اللبنانية: 1021شهيدا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان
-
المرشد الجديد يوجه رسالة جديدة عاجلة لأمريكا والكيان