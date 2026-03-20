الجمعة 2026-03-20 10:21 م

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الجمعة، 20-03-2026 09:37 م
الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، إسقاط محلقة تابعة للجيش الإسرائيلي فوق بلدة برعشيت جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة بالأسلحة المناسبة.


وأوضح في بيان: "دفاعا عن لبنان وشعبه، أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية أمس الخميس 19-03-2026 محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة".

وأضاف في بيان آخر: "دفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية أمس الخميس 19-03-2026 تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس الحدودية بسرب من المحلقات الانقضاضية".

وأكد "حزب الله" أنه اشتبك مع قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد رصدها وهي تحاول التسلل باتجاه منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين.

ولا تزال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تشهد تصعيدا عسكريا، مع تكثيف "حزب الله" للعمليات العسكرية واستهداف مواقع إسرائيلية عديدة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

عربي ودولي روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

عربي ودولي قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

عربي ودولي "حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

ارشيفية

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

أخبار محلية الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة



 






الأكثر مشاهدة