الجمعة 2026-03-06 11:42 ص

حزب الله يعلن إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية باتجاه مواقع إسرائيلية

الجمعة، 06-03-2026 09:11 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية باتجاه مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود.اضافة اعلان


وقال حزب الله في بيان: "ردًّا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، شنّ حزب الله فجر الجمعة هجومًا بصلياتٍ صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت الهجوم، دوّت صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المستهدفة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

والأحد، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمالي إسرائيل ردًّا على اغتيال خامنئي، ما جرّ لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت غارات مدمرة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 


