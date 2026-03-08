الأحد 2026-03-08 11:11 م

حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين بمسيّرات عند موقع المرج قبالة بلدة حدودية

الأحد، 08-03-2026 10:56 م

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أنه استهدف بطائرات مسيرة تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المرج العسكري المقابل لبلدة مركبا الحدودية جنوبي لبنان.

جاء ذلك في إطار عملياته المتواصلة على امتداد الجبهة الشمالية مع إسرائيل.

 
 


