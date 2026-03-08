حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين بمسيّرات عند موقع المرج قبالة بلدة حدودية

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أنه استهدف بطائرات مسيرة تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المرج العسكري المقابل لبلدة مركبا الحدودية جنوبي لبنان.

