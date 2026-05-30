حزب الله يعلن استهداف القوات الإسرائيلية المتقدمة نحو زوطر الشرقية ويحمر في جنوب لبنان بعمليات مركبة

11:09 م

الوكيل الإخباري- تجددت الاشتباكات العنيفة، اليوم السبت، بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله عند مدخل بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وأعلن "حزب الله" في بيان عسكري أنه يخوض مواجهات واشتباكات مع القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، مشيرا إلى أنه يتصدى لمحاولات الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاه أطراف بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف ودبين.



وأوضح البيان أن المقاومة تستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة بعمليات مركبة تُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية تكبدت "خسائر فادحة بالأفراد والعتاد".



وأكد "حزب الله" في بيانه أن القوات الإسرائيلية لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على البلدات المذكورة، ولا تزال تناور عند أطرافها، وذلك في وقت تتعرض فيه المنطقة لقصف جوي ومدفعي مكثف.



ويشهد جنوب لبنان تصعيدا خطيرا منذ أسابيع، حيث وسعت إسرائيل نطاق عملياتها البرية، متوغلة في عمق الأراضي اللبنانية.



وتأتي هذه التطورات في ظل حرب مفتوحة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على جبهات متعددة، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.



في سياق متصل، لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على طبيعة الخسائر التي أعلن عنها حزب الله أو على العمليات العسكرية الجارية بجنوب لبنان.









