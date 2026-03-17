الثلاثاء 2026-03-17 06:54 م

حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مدينة الخيام جنوب لبنان

حزب الله
الثلاثاء، 17-03-2026 12:30 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله مساء الاثنين استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مدينة الخيام جنوب لبنان، وهي أول عملية يتبناها الحزب في المدينة منذ أن أعلنت إسرائيل شنّ عملية برية محدودة في جنوب لبنان.اضافة اعلان

وقال الحزب في بيان إن عناصره استهدفوا تجمّعا لجنود الجيش لإسرائيليّ في مدينة الخيام بين الملعب والمعتقل بصلية صاروخيّة.
 
 


