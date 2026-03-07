السبت 2026-03-07 10:46 م

حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب "بصاروخ نوعي"

حزب الله
حزب الله
 
السبت، 07-03-2026 10:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله السبت، أنه استهدف "بصاروخ نوعي" قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في شرق لبنان وجنوبه.اضافة اعلان


وقال الحزب في بيان إنه استهدف قاعدة تل هشومير، وهو مقر قيادة عسكري جنوب شرق تل أبيب، "بصاروخ نوعي"، ردا على القصف الإسرائيلي "الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

دبي

عربي ودولي مقتل مقيم آسيوي إثر سقوط حطام اعتراض جوي في دبي

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب "بصاروخ نوعي"

صواريخ من طراز كاتيوشا

عربي ودولي استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 4 قرى في جنوب وشرق لبنان

عربي ودولي قرابة 150 إيرانيا بينهم دبلوماسيون غادروا لبنان السبت

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي شهداء عسكريون ومدنيون في غارات إسرائيلية على لبنان

العاصمة عمان

أخبار محلية "شؤون المرأة": الأردنيات ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية متقاعدون عسكريون: كفاءة عالية تقف وراء نجاح الأردن باعتراض الصواريخ في سماء المملكة

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة