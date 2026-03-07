حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب "بصاروخ نوعي"

10:16 م

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله السبت، أنه استهدف "بصاروخ نوعي" قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في شرق لبنان وجنوبه.





وقال الحزب في بيان إنه استهدف قاعدة تل هشومير، وهو مقر قيادة عسكري جنوب شرق تل أبيب، "بصاروخ نوعي"، ردا على القصف الإسرائيلي "الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة".





