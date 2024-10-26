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"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 03:26 م
الوكيل الإخباري-   أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية بالصواريخ اليوم السبت.اضافة اعلان


وقال "حزب الله" في بيانات منفصل، إنه استهدف مستعمرة كريات شمونة و‏الكريوت شمال مدينة حيفا، و‏تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب برشقات صاروخية.‏

وأضاف أنه نفذ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، مؤكدا على أنها أصابت أهدافها بدقّة.‏

وقال الحزب إنه قصف ‏قاعدة ميشار، وهي مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد، بِصلية صاروخية.‏

كما أعلن عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في منطقة المشيرفة برأس الناقورة، واستهداف تجمع لٍجنود إسرائيليين في شلومي بِصلية صاروخية.

روسيا اليوم
 
gnews

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