"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات

وقال "حزب الله" في بيانات منفصل، إنه استهدف مستعمرة كريات شمونة والكريوت شمال مدينة حيفا، وتجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب برشقات صاروخية.
وأضاف أنه نفذ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، مؤكدا على أنها أصابت أهدافها بدقّة.
وقال الحزب إنه قصف قاعدة ميشار، وهي مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد، بِصلية صاروخية.
كما أعلن عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في منطقة المشيرفة برأس الناقورة، واستهداف تجمع لٍجنود إسرائيليين في شلومي بِصلية صاروخية.
روسيا اليوم
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