"حزب الله" يعلن تدمير دبابة ميركافا وقتل وجرح طاقمها

وقال الحزب، عبر بيان، "في أثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".
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