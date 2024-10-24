 
الخميس 2024-10-24 06:40 م
 

"حزب الله" يعلن تدمير دبابة ميركافا وقتل وجرح طاقمها

شعار حزب الله
حزب الله
الخميس، 24-10-2024 06:21 م
الوكيل الإخباري-    أعلن "حزب الله"، الخميس، قتل وجرح جنود إسرائيليين إثر تدمير دبابة ميركافا عند تدخلها لإسناد قوات اشتبك مقاتلوه معها ببلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وقال الحزب، عبر بيان، "في أثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".
 
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