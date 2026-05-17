حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله السبت ، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما ورد في بيانات متفرقة أصدرها الحزب.





وقال الحزب إنه فجّر عبوات ناسفة بجرافة إسرائيلية رابعة كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثا، مشيراً إلى أنه كان قد أعلن في وقت سابق تفجير عبوات ناسفة بجرافة إسرائيلية ثالثة أثناء محاولتها التقدم على المحور ذاته.



وأضاف أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة من طراز ميركافا في بلدة البياضة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.



كما أعلن الحزب استهداف ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بواسطة مسيّرتين.







