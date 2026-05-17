الأحد 2026-05-17 01:07 ص

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان

الأحد، 17-05-2026 12:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله السبت ، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما ورد في بيانات متفرقة أصدرها الحزب.اضافة اعلان


وقال الحزب إنه فجّر عبوات ناسفة بجرافة إسرائيلية رابعة كانت تحاول التقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثا، مشيراً إلى أنه كان قد أعلن في وقت سابق تفجير عبوات ناسفة بجرافة إسرائيلية ثالثة أثناء محاولتها التقدم على المحور ذاته.

وأضاف أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة من طراز ميركافا في بلدة البياضة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب استهداف ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بواسطة مسيّرتين.
 
 


