حزب الله يعلن تنفيذ عمليات جديدة ضد الجيش الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة تضمنت استهداف بطارية القبة الحديدية في موقع جل العلام شمالي إسرائيل بمسيّرة.

كما جرى استهداف آلية إسرائيلية في معسكر قرب الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى قصف جنود إسرائيليين في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.


وأعلن حزب الله عن استهداف مجموعتين من الجنود الإسرائيليين بصواريخ في جنوب لبنان، إلى جانب استهداف موقع عسكري إسرائيلي مستحدث في تل العويدة جنوبي لبنان بصواريخ.

 
 


