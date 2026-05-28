حزب الله يعلن تنفيذ عمليات جديدة ضد الجيش الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة تضمنت استهداف بطارية القبة الحديدية في موقع جل العلام شمالي إسرائيل بمسيّرة.

اضافة اعلان



كما جرى استهداف آلية إسرائيلية في معسكر قرب الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى قصف جنود إسرائيليين في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.