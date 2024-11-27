حزب الله يعلن عن عمليات ضد إسرائيل

وأضاف "قصفنا للمرة الثالثة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة".
وتابع "هاجمنا بالمسيرات النوعية مجموعة من الأهداف العسكرية الحساسة في مدينة تل أبيب وضواحيها".
-
أخبار متعلقة
-
سانا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدتين وسط سوريا
-
يديعوت أحرونوت: خسائر مادية هائلة بالشمال
-
واشنطن: إسرائيل ستنسحب من لبنان بعد انتشار الجيش اللبناني
-
بن غفير: الاتفاق مع لبنان خطأ فادح
-
تسريبات إسرائيلية حول تفاصيل وقف إطلاق النار
-
بن غفير: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لا يحقق أهداف الحرب
-
حزب الله: لن نسمح لنتنياهو بتمرير فخ بالاتفاق
-
نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار في لبنان