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حزب الله يعلن عن عمليات ضد إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 01:46 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد حزب الله "قصفنا بالصواريخ قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل".

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وأضاف "قصفنا للمرة الثالثة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة".


وتابع "هاجمنا بالمسيرات النوعية مجموعة من الأهداف العسكرية الحساسة في مدينة تل أبيب وضواحيها".

 
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