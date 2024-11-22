 
الجمعة 2024-11-22 01:57 ص
 

حزب الله يعلن قصف قوات إسرائيلية

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 22-11-2024 01:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية تجمعا لقوات إسرائيلية في بلدة شمع جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وقال الحزب إنه قصف بالصواريخ للمرة العاشرة قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام.
 
gnews

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