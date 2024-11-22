حزب الله يعلن قصف قوات إسرائيلية

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية تجمعا لقوات إسرائيلية في بلدة شمع جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وقال الحزب إنه قصف بالصواريخ للمرة العاشرة قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام.