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حزب الله يعلن قصف مستوطنة ساعر

جانب من القصف بين حزب الله وإسرائيل
جانب من القصف بين حزب الله وإسرائيل
الأربعاء، 25-09-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري-  أعلن حزب الله شن قصف بالصواريخ استهدف مستوطنة ساعر قرب نهاريا.

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وكان الإسعاف الإسرائيلي أكد إصابة 3 أشخاص جروح أحدهم خطرة؛ إثر سقوط صواريخ على مستوطنة ساعر.

 
gnews

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