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حزب الله يعلن قصف موقعين للاحتلال

جانب من القصف
جانب من القصف
الثلاثاء، 08-10-2024 07:18 ص

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه قصف برشقة صاروخية مربض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في ديشون.

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وأضاف الحزب أنه قصف بصلية صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال في محيط مستوطنة يرؤون.

 
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