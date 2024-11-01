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حزب الله يعلن مقتل 95 جنديا إسرائيليا وإصابة 900 منذ بدء التوغل

حزب الله أكد أن خطوط الإمداد للجبهات لا تزال مستمرة، حيث يتم تزويد المقاتلين بالذخيرة والتعزيزات
حزب الله أكد أن خطوط الإمداد للجبهات لا تزال مستمرة، حيث يتم تزويد المقاتلين بالذخيرة والتعزيزات
الجمعة، 01-11-2024 10:37 ص
الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، مساء الخميس، عن مقتل أكثر من 95 جنديا وضابطا إسرائيليا وإصابة نحو 900 آخرين منذ بدء التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان في 30 سبتمبر/أيلول الماضي. اضافة اعلان


وذكر الحزب أن مقاتليه تمكنوا من تدمير 50 آلية عسكرية إسرائيلية، معظمها دبابات.

وأوضح بيان حزب الله أن مقاتليه دمروا 42 دبابة من طراز ميركافا، و4 جرافات عسكرية، وآليتين من طراز هامر، وآلية مدرعة وناقلة جنود، بالإضافة إلى إسقاط 5 طائرات مسيرة إسرائيلية. كما أشار البيان إلى تصدي مقاتلي الحزب لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي في عدد من القرى اللبنانية الحدودية خلال الأيام الأخيرة.

وأشار الحزب إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل الخسائر الإسرائيلية الناجمة عن الهجمات الصاروخية والمسيرة التي ينفذها الحزب ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن غرفة عمليات حزب الله عن حصيلة الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، وفقا لما وثقه مقاتلو الحزب منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية البرية في جنوب لبنان في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

الجزيرة
 
gnews

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