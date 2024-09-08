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حزب الله يعلن مهاجمة رأس الناقورة

حزب الله
حزب الله
الأحد، 08-09-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إن مقاتليه هاجموا بمسيرات موقع رأس الناقورة، ردا على استهداف الطواقم الطبية في بلدة فرون جنوبي لبنان.

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يأتي ذلك، مع تواصل القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف من قصف واستهداف بلدات في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 
 
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