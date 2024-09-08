حزب الله يعلن مهاجمة رأس الناقورة

يأتي ذلك، مع تواصل القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف من قصف واستهداف بلدات في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية،
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