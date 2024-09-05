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حزب الله يقصف أهدافا في شمال إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 05-09-2024 03:38 م
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا ثكنة راموت نفتالي وتمت إصابتها بدقة.اضافة اعلان


وأضاف حزب الله أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وأصابها بدقة
 
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