حزب الله يقصف أهدافا في شمال إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا ثكنة راموت نفتالي وتمت إصابتها بدقة. اضافة اعلان





وأضاف حزب الله أنه هاجم بالمسيرات الانقضاضية قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وأصابها بدقة