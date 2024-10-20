حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية شرق صفد

في المقابل، قالت مراسلة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن 4 غارات على محيط بلدة القليلة في صور.
وشنت إسرائيل غارات على بلدات القليلة وباتوليه وعين بعال جنوبي لبنان.
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