 
الأحد 2024-10-20 03:23 م
 
 

حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية شرق صفد

جانب من قصف حزب الله
جانب من قصف حزب الله
الأحد، 20-10-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري - قال حزب الله إنه قصف قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.

اضافة اعلان


في المقابل، قالت مراسلة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن 4 غارات على محيط بلدة القليلة في صور.


وشنت إسرائيل غارات على بلدات القليلة وباتوليه وعين بعال جنوبي لبنان.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة مسحوق الكافيين المركز.. متى يؤدي إلى الموت؟

الحرم الإبراهيم

فلسطين الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف يومين

يقل

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة

جانب من آداء القسم

أخبار محلية الدغمي يؤدي القسم القانوني رئيساً لديوان التشريع والرأي

جانب من المؤتمر

أخبار محلية وزيرة التنمية ترعى أعمال مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية في عمان

أحمد سعد

فن ومشاهير طبيب أحمد سعد يعلن تطورات حالته الصحية

جانب من قصف حزب الله

عربي ودولي حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية شرق صفد

محمد منير ، محمد رمضان

فن ومشاهير للمرة الأولى.. "الكينغ" مُنير ومحمد رمضان يجتمعان في عمل فني



 


الأكثر مشاهدة