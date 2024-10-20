حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية شرق صفد

الوكيل الإخباري - قال حزب الله إنه قصف قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة.

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في المقابل، قالت مراسلة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي شن 4 غارات على محيط بلدة القليلة في صور.