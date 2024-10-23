حزب الله يقصف قاعدة للاستخبارات العسكرية بضواحي تل أبيب

وقال الحزب، في بيان: "قصفنا قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".
وأضاف أن هذا القصف يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه".
الأناضول
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