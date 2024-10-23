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حزب الله يقصف قاعدة للاستخبارات العسكرية بضواحي تل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الأربعاء، 23-10-2024 12:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلن "حزب الله"، صباح الأربعاء، قصفه قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية "8200" في ‏ضواحي تل أبيب.اضافة اعلان


وقال الحزب، في بيان: "قصفنا قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".

وأضاف أن هذا القصف يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

الأناضول 
 
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