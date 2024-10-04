حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين

الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه قصف قاعدة نفح الإسرائيلية برشقة صاروخية، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط أفيفيم ومحيط موقع البغدادي برشقة صاروخية كبيرة.

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