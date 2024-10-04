 
الجمعة 2024-10-04 09:29 م
 

حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 07:12 م

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني إنه قصف قاعدة نفح الإسرائيلية برشقة صاروخية، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط أفيفيم ومحيط موقع البغدادي برشقة صاروخية كبيرة.

اضافة اعلان


كما قصف بالصواريخ قوات إسرائيلية في سهل مارون الراس جنوبي لبنان.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية الأردنية

أخبار محلية الأردن يدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

تعبيرية

عربي ودولي الدفاع المدني اللبناني ينعى مسعفين استشهدوا بقصف إسرائيلي

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع

تعبيرية

الطقس الحالة الجوية لـ3 أيام.. طقس معتدل الحرارة حتى الأحد

تعبيرية

عربي ودولي غارات أميركية بريطانية على محافظة البيضاء اليمنية

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يقصف قاعدة وجنودا إسرائيليين

تعبيرية

أسواق ومال تطورات على أسعار الذهب عالمياً

تعبيرية

عربي ودولي مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك



 


الأكثر مشاهدة