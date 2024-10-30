حزب الله يقصف مستعمرة حتسور هجليليت بالصواريخ

وكان الحزب أعلن أنه قصف بصواريخ نوعية معسكر أدام لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة جنوب شرق تل أبيب، كما قصف تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة روش بينا، وقصف كذلك مستعمرتي كدمات تسفي ويسود همعلاه بدفعات صاروخية.
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