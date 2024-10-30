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حزب الله يقصف مستعمرة حتسور هجليليت بالصواريخ

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 30-10-2024 09:38 م
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إنه قصف مستعمرة حتسور هجليليت بدفعة صاروخية، كما أعلن أنه قصف بالصواريخ للمرة الثالثة تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة وطى الخيام جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وكان الحزب أعلن أنه قصف بصواريخ نوعية معسكر أدام لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة جنوب شرق تل أبيب، كما قصف تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة روش بينا، وقصف كذلك مستعمرتي كدمات تسفي ويسود همعلاه بدفعات صاروخية.
 
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