 
الأحد 2024-09-08 11:01 ص
 
 

حزب الله يقصف مستوطنتين ردا على اعتداء الاحتلال في بلدة فرون

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
الأحد، 08-09-2024 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني انه قصف مستوطنة كريات شمونة مرتين بدفعات كبيرة من الصواريخ.

اضافة اعلان


وبين انه تم قصف مستوطنة شامير  بصواريخ الكاتيوشا .


وأشار إلى ان قصف المستوطنتين يأتي ردا على الاعتداء الإسرائيلي على الطواقم الطبية في بلدة فرون جنوبي لبنان.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات مصر.. شاب يقتل صديقه دهساً بعد مشاجرة

من المصدر

أخبار محلية توأمة بين البترا ومدينة إيطالية

جامعة اليرموك

وظائف وظائف شاغرة في جامعة اليرموك - تفاصيل

أرشيفية

أخبار محلية 3 قتلى اسرائيليين بإطلاق نار قرب معبر اللنبي بين الأردن وفلسطين

مبنى البنك العربي

أخبار الشركات للعام السابع البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان يجددان اتفاقية دعم برنامج "العودة إلى المدرسة"

من المصدر

أسواق ومال مدن المغرب تتجه للسندات كتمويل جديد لمشاريعها

قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

فلسطين يديعوت أحرونوت: عدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي يفكرون بالاستقالة

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل المستقلة للانتخاب: أي شخص يدخل مراكز الاقتراع قبل الـ7 مساءً سيصوت



 


الأكثر مشاهدة





عاجل