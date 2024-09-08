حزب الله يقصف مستوطنتين ردا على اعتداء الاحتلال في بلدة فرون

وبين انه تم قصف مستوطنة شامير بصواريخ الكاتيوشا .
وأشار إلى ان قصف المستوطنتين يأتي ردا على الاعتداء الإسرائيلي على الطواقم الطبية في بلدة فرون جنوبي لبنان.
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