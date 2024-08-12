حزب الله يقصف مقرا عسكريا إسرائيليا

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه قصفوا في وقت مبكر اليوم الاثنين المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي في جعتون (شرق مدينة نهاريا الساحلية) بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.



وقال حزب الله إن القصف يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، خصوصا بلدة معروب.