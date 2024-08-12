حزب الله يقصف مقرا عسكريا إسرائيليا

وقال حزب الله إن القصف يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، خصوصا بلدة معروب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مدينة نهاريا الساحلية ومناطق أخرى في الجليل.
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