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حزب الله يقصف مقرا عسكريا إسرائيليا

جانب من قصف حزب الله
جانب من قصف حزب الله




 

الإثنين، 12-08-2024 07:28 ص

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه قصفوا في وقت مبكر اليوم الاثنين المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي في جعتون (شرق مدينة نهاريا الساحلية) بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.


وقال حزب الله إن القصف يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قرى في جنوب لبنان، خصوصا بلدة معروب.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مدينة نهاريا الساحلية ومناطق أخرى في الجليل.

gnews

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