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حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية - فيديو

صاروخ "قادر 2"
صاروخ "قادر 2"
الجمعة، 15-11-2024 05:53 م
الوكيل الإخباري-  بثت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مشاهد من استهداف قاعدة "الكرياه" في وسط تل أبيب بمسيرات انقضاضية نوعية وصواريخ من طراز "قادر 2".اضافة اعلان


وكان "حزب الله" قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عند الساعة 06:15 مساء استهداف قاعدة الكرياه للمرة الثانية (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) التي تبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية حوالي 120 كيلومترا، في مدينة تل أبيب.

وأشار الحزب حينها إلى أن الاستهداف جرى بصواريخ باليستية من طراز "قادر 2"، مشددا على أنها أصابت أهدافها بدقة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، باستشهاد أكثر من 3 آلاف و365 لبنانياً وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.



روسيا اليوم
 
gnews

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