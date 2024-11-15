حزب الله يقصف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصواريخ باليستية - فيديو

وكان "حزب الله" قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عند الساعة 06:15 مساء استهداف قاعدة الكرياه للمرة الثانية (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) التي تبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية حوالي 120 كيلومترا، في مدينة تل أبيب.
وأشار الحزب حينها إلى أن الاستهداف جرى بصواريخ باليستية من طراز "قادر 2"، مشددا على أنها أصابت أهدافها بدقة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ54 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، باستشهاد أكثر من 3 آلاف و365 لبنانياً وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.
الاعلام الحربي في حزب الله ينشر فيديو يظهر استهداف قاعدة الكرياه في وسط تل أبيب#سوريا #دمشق #لبنان #حيفا #بيروت #تل_أبيب #إيران #حزب_الله #اليمن #طهران #ترمب pic.twitter.com/QQlVX6rX90— بــن دادي عــدة عبد القادر علي الشريف (@bendadiadda) November 15, 2024
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
أول اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي منذ سنتين
-
ترامب يتجاوز فحوصات FBI لبعض مرشحيه في الإدارة الجديدة
-
تقرير: هجوم إسرائيل الأخير دمّر منشأة نووية إيرانية
-
هجوم إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق
-
الإفراج عن أقدم سجين لبناني في أوروبا
-
الأمم المتحدة تحذر من عدم التعامل مع حوادث تسرب الميثان
-
الحكومة البريطانية تعلن حظرا على مناجم الفحم الجديدة
-
"بوليتيكو": المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الأمريكية تثير القلق في أوروبا