الإثنين 2026-04-27 05:20 م

حزب الله يلوح بعودة الاستشهاديين في المواجهة مع إسرائيل

الإثنين، 27-04-2026 03:29 م
الوكيل الإخباري-   قال قيادي عسكري في حزب الله إن الحزب سيلجأ إلى تكتيكات وصفها بـ"القديمة" في حال تطورت المواجهة مع إسرائيل، مشيرًا إلى اعتماد أساليب ميدانية تعود إلى فترات سابقة.اضافة اعلان


وأوضح أن الحزب يعتزم تفعيل مجموعات الاستشهاديين ضمن خطط معدة مسبقًا، بهدف منع قوات الاحتلال من تحقيق الاستقرار في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.

وأضاف أن هذه المجموعات ستنتشر في المناطق المحتلة وفق ترتيبات ميدانية محددة، مؤكدًا أن مهمتها ستتركز على الاشتباك المباشر مع ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي داخل القرى اللبنانية المحتلة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر الأمني والعسكري على الحدود اللبنانية الجنوبية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات خلال المرحلة المقبلة.
 
 


