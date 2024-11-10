حزب الله ينشر حصيلة لعملياته ضد إسرائيل

وقال الحزب إنه نفذ 27 عملية شملت استهداف مصنع عسكري جنوب تل أبيب وقواعد عسكرية في حيفا والجليل، وتجمعات عسكرية، ومدن ومستوطنات بينها مدينة صفد، بالإضافة إلى إسقاط طائرة من طراز "هرمز 450".
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