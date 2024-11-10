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حزب الله ينشر حصيلة لعملياته ضد إسرائيل

حزب الله
حزب الله
الأحد، 10-11-2024 01:31 ص
الوكيل الإخباري-   نشر حزب الله اللبناني في وقت مبكر اليوم الأحد بيانا تضمن حصيلة للعمليات التي نفذها أمس السبت ضد أهداف إسرائيلية.اضافة اعلان


وقال الحزب إنه نفذ 27 عملية شملت استهداف مصنع عسكري جنوب تل أبيب وقواعد عسكرية في حيفا والجليل، وتجمعات عسكرية، ومدن ومستوطنات بينها مدينة صفد، بالإضافة إلى إسقاط طائرة من طراز "هرمز 450".
 
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