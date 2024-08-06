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"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

حزب الله
حزب الله




 

الثلاثاء، 06-08-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري-   نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أحد عناصره الذي تم اغتياله بغارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة ميفدون في عمق الجنوب اللبناني.


وجاء في بيان النعي الذي نشره الحزب: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن منصور منصور "جهاد"، مواليد عام 1998 من بلدة جبشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".


وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت صباح اليوم استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي.

gnews

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