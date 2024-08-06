"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

الوكيل الإخباري- نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء أحد عناصره الذي تم اغتياله بغارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة ميفدون في عمق الجنوب اللبناني.



وجاء في بيان النعي الذي نشره الحزب: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن منصور منصور "جهاد"، مواليد عام 1998 من بلدة جبشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".