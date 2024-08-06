"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

وجاء في بيان النعي الذي نشره الحزب: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن منصور منصور "جهاد"، مواليد عام 1998 من بلدة جبشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت صباح اليوم استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي.
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