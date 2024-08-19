حزب الله ينعى اثنين من عناصره

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني -اليوم الاثنين- وفاة اثنين من عناصره خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهذا يرفع حصيلة الوفيات إلى 415 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وقال الحزب في بيانين منفصلين: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية



الشهيد المجاهد عباس بديع ملحم "جهاد" مواليد عام 1990 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.