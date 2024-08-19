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حزب الله ينعى اثنين من عناصره

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 19-08-2024 02:32 م

الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله اللبناني -اليوم الاثنين- وفاة اثنين من عناصره خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهذا يرفع حصيلة الوفيات إلى 415 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وقال الحزب في بيانين منفصلين: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية


الشهيد المجاهد عباس بديع ملحم "جهاد" مواليد عام 1990 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.


الشهيد المجاهد محمد علي حسن قدوح "أمير" مواليد عام 2005 من بلدة الغندورية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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