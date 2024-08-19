حزب الله ينعى اثنين من عناصره

الشهيد المجاهد عباس بديع ملحم "جهاد" مواليد عام 1990 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
الشهيد المجاهد محمد علي حسن قدوح "أمير" مواليد عام 2005 من بلدة الغندورية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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