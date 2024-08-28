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حزب الله ينعى احد عناصره

شعار حزب الله
شعار حزب الله
الأربعاء، 28-08-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري-   نعى حزب الله احد مقاتليه الذي توفي بغارة إسرائيلية على منطقة الزبداني في ريف دمشق.

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وأفاد حزب الله في وقت سابق من اليوم أنه هاجم بمسيرة انقضاضية المقر المستحدث للواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا، وأصاب الأهداف بدقة.

 
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