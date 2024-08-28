حزب الله ينعى احد عناصره

وأفاد حزب الله في وقت سابق من اليوم أنه هاجم بمسيرة انقضاضية المقر المستحدث للواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا، وأصاب الأهداف بدقة.
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