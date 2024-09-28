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حزب الله ينعى حسن نصر الله

حسن نصر الله
حسن نصر الله
السبت، 28-09-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري - نعى حزب الله اللبناني الأمين العام للحزب حسن نصر الله بعد اغتياله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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وقال الحزب في بيانه، "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم السبت، رسميا عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

 

 

 
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