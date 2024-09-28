حزب الله ينعى حسن نصر الله

الوكيل الإخباري - نعى حزب الله اللبناني الأمين العام للحزب حسن نصر الله بعد اغتياله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

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وقال الحزب في بيانه، "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".



